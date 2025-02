Streep door plasticbelasting? Kamermeerderheid wil van 'pesttaks' af

Krap twee jaar na de invoering ervan wil de politiek nu weer af van de belasting op plastic wegwerpverpakkingen. Daarover schrijft RTL Nieuws. Een meerderheid van de Tweede Kamer zou voor het schrappen zijn, omdat deze maatregel de rekening voor het vervuilen op de verkeerde plek legt.

Hoe zit het nou eigenlijk met al dat plastic? We leggen het je uit in bovenstaande video.

En dat gaat in tegen de wens van het kabinet. Op dit moment zit er al een toeslag op het wegwerpmateriaal, vanaf volgend jaar zou dat standaard 25 cent moeten worden. Bedrijven mogen de hoogte van de heffing nu namelijk nog zelf bepalen. Omdat dat bijvoorbeeld voor gekke situaties in de winkelstraten kan zorgen, waar bij de ene zaak een ander bedrag vraagt voor een plastic verpakking dan bij de andere zaak, was de coalitie voornemens hier één lijn in te trekken.

Gedragsverandering nodig?

Maar daar denkt de Kamer nu dus anders over, aldus de nieuwszender. De heffing is niet alleen te hoog, maar hij zou zelfs helemaal van tafel moeten als het aan zowel linkse als rechtse partijen ligt. VVD'er Martijn Buijsse stelt dat de burger alleen maar op kosten gejaagd wordt in toch al krappe tijden: "En dat terwijl het alleen maar tot meer regels en bureaucratie voor de ondernemer leidt. En het milieu is er niet mee gediend dus dat moeten we gewoon niet doen."

De SP pleit er bij monde van Jimmy van Dijk voor dat de belasting niet meer bij de consument, maar juist bij de producent komt te liggen. "Daar waar die ook hoort, in plaats van mensen met een pesttaks op te zadelen." Ook gaan de opbrengsten van de plastictaks niet naar het milieu, maar alleen maar naar de ondernemers. Dat is ook niet juist, stellen de partijen, omdat groene ambities daarmee geen werkelijkheid worden.

Kritiek op deze uitspraken komt er van de Plastic Soup Foundation. Die stellen dat de uiteindelijke gedragsverandering het belangrijkste is. "Jaren geleden hadden we precies dezelfde discussie. Bij plastic tasjes werkte die prijsverhoging heel goed. Het gebruik daarvan is met 70 procent afgenomen."