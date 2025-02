Verbod op vochtige doekjes in de maak, plastic opnieuw de boosdoener

De kans is groot dat er een verbod op vochtige doekjes, die bedoeld zijn voor bijvoorbeeld schoonmaak, komt. Staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat, PVV) gaat daar in Brussel voor pleiten. Sommige van deze vochtige-lappen-voor-eenmalig-gebruik zitten namelijk vol met plastic deeltjes en verstoppen het riool. Gelukkig is er een alternatief beschikbaar.

Het nieuws dat vanaf 2026 overal 25 cent toeslag op wegwerpbekers en -bakjes zal worden gerekend viel niet heel goed bij veel Nederlanders. Maar in sommige plaatsten hebben ze er al iets op bedacht. Wat dat is, zie je in bovenstaande video.

De doekjes zijn de laatste decennia heel populair geworden, bijvoorbeeld bij het schoonmaken van de keuken of het toilet of het verzorgen van baby's. Het probleem is: ze vergaan niet. Veel mensen spoelen de doekjes door na het gebruik en dat is nou net niet de bedoeling. Rioolpompen kunnen bijvoorbeeld verstopt raken en microplastics komen in het milieu terecht.

Alternatief duurder

Het levert de samenleving daardoor ook een aardige kostenpost op. Onderzoek wijst uit dat vervuiling door vochtige doekjes jaarlijks 22 tot 26 miljoen euro kost. Een alternatief is gelukkig beschikbaar: de billendoekjes en snoetenpoetsers kunnen ook zonder plastic worden geproduceerd, alleen is dat wat duurder. Volgens Jansen stappen al steeds meer producenten over op plasticvrije vochtige doekjes.

In de EU gaat men binnenkort de Single-Use Plastics (SUP)-Richtlijn opnieuw tegen het licht houden. Voor PVV'er Jansen is dat het uitgelezen moment om aan te dringen om een verbod op de vochtige doekjes met plastic in die richtlijn op te nemen.

Hart van Nederland/ANP