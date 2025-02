Verbod op vochtige doekjes? Overgrote meerderheid Nederlanders is voor

Staatssecretaris Chris Jansen steunt een verbod op vochtige doekjes die plastic bevatten. Hij gaat daar in Brussel voor pleiten. Ieder jaar worden er miljoenen doekjes door de wc’s gespoeld en dat moet anders, vindt ook sanitairondernemer Roy Hakker. "Mensen zijn tegenwoordig in alles woke, behalve als het gaat om het toilet."

Ieder jaar zijn er 70.000 rioolverstoppingen in ons land. Bij 90 procent van de gevallen worden doekjes aangetroffen, meldt stichting Rioned, de brancheorganisatie voor alle partijen die betrokken zijn bij de openbare riolering. Jaarlijks brengt dat zo’n 25 miljoen euro aan kosten met zich mee. Die kosten zijn voor de Staat. Gemaakte kosten worden doorberekend aan burgers middels riool- en zuiveringsheffingen.

Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat maar liefst 69 procent v óór een Europees verbod op de productie van vochtige doekjes met plastic is. Ruim één op de vijf Nederlanders spoelt vochtige doekjes door het toilet. Van hen doet 14 procent dat altijd en 7 procent soms.

Hygiënischer

Ondernemer Roy Hakker uit Amsterdam probeert al jaren de switch naar een milieuvriendelijkere wc te maken. "Ik run nu 12 jaar een sanitairwinkel. Het bidettoilet wordt steeds populairder. Hierbij worden de billen gereinigd met water in plaats van met wc-papier en doekjes", vertelt Roy. "Het is niet alleen duurzamer, maar ook hygiënischer. De verandering is lastig te maken. Mensen zijn tegenwoordig in alles woke, behalve als het gaat om het toilet. De grote verandering heeft nog wel wat jaren nodig."