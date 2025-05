Sporten voor studenten wordt onbetaalbaar, vakbond komt in actie: 'Klap in ons gezicht'

Zo'n 123.000 studenten dreigen in de knel te komen. Onderwijsinstellingen mogen door een aangescherpt beleid vanuit Den Haag niet meer investeren in hun sportcentra- en verenigingen. Dit zorgt ervoor dat sportactiviteiten mogelijk moeten stoppen en abonnementsprijzen enorm zullen stijgen, waardoor studenten het niet meer kunnen bekostigen, terwijl sporten bevorderlijk is voor hun fysieke en mentale gezondheid.

De Landelijke Studentenvakbond maakt zich hier zorgen over en is met een petitie gestart. Deze heeft al ruim 21.000 handtekeningen opgeleverd. "Het aangescherpte beleid is een klap in ons gezicht. Na vele bezuinigingen krijgen we dit er ook nog bij. Nu wordt sporten voor studenten nog goedkoper gemaakt door universiteiten, omdat het zo betaalbaar blijft. Maar door de strengere regels zullen de abonnementsprijzen gaan stijgen. Dit kunnen studenten niet meer betalen, hierdoor kunnen ze niet meer sporten", vertelt voorzitter Abdelkader Karbache.

Studenten willen juist graag bewegen, zegt Abdelkader: "Hun mentale gezondheid staat onder druk. Sporten verbetert hun welzijn. Bovendien kunnen ze zo makkelijker vrienden maken. Dus als studenten niet meer kunnen sporten, gaat hun mentale gezondheid achteruit."

De vakbond maakt zich dus grote zorgen: "Daarom zijn we met de petitie gestart. Deze gaat heel erg goed. Als we ongeveer 25.000 handtekeningen hebben opgehaald, willen we deze overhandigen in Den Haag. Ondertussen zal er in het commissiedebat van woensdag ook aandacht worden besteed aan de mentale gezondheid van studenten. Als er vervolgens geen versoepeling komt, gaan we protesteren. De studenten zijn echt boos."

GroenLinks-PvdA dient woensdag een motie in tegen het aangescherpte beleid.