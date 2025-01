'Scholen en ouders onvoldoende voorbereid op riskant gedrag zoals choking challenge'

Het verstikken van jezelf om kort bewusteloos te raken blijft een zorgwekkend probleem onder jongeren, zo laat de dood van een 16-jarige scholier uit Nieuwegein deze week opnieuw zien. Volgens Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media is het risicovol gedrag dat past bij de kwetsbare leeftijdsfase van pubers, waarin groepsdruk en sensatiezucht een grote rol spelen.

Hoewel het spel voor jongeren spannend en uitdagend kan lijken, is het levensgevaarlijk. "Elke keer dat ze dit doen, snijden ze de zuurstoftoevoer naar de hersenen af, wat blijvende hersenschade kan veroorzaken," waarschuwt Pardoen. In sommige gevallen is het zelfs fataal. Toch zijn veel volwassenen zich nauwelijks bewust van deze trend, waardoor er te weinig preventieve waarschuwingen worden gegeven.

Preventieve voorlichting

Scholen reageren meestal pas wanneer duidelijk wordt dat de gevaarlijke rage onder leerlingen speelt. Preventieve voorlichting ontbreekt vaak. Volgens Pardoen is dat een gemiste kans, al blijft het een lastige afweging: "Wil je jongeren waarschuwen, of breng je ze daarmee juist op ideeën?" Ouders hebben bovendien vaak geen zicht op wat hun kinderen online tegenkomen. Open communicatie met jongeren over groepsdruk en het belang van hun eigen keuzes is daarom cruciaal. "Wat jij wil, moet de boodschap zijn," benadrukt Pardoen.

De groepsdynamiek speelt een grote rol bij het ontstaan van dit soort gedrag. Jongeren leren het van elkaar en willen meedoen. Kinderen doen gewoon gevaarlijke dingen," stelt Pardoen. "Het is een kwetsbare leeftijd, en eigenlijk is iedere puber gevoelig voor dit soort groepsdruk."

Pardoen wijst erop dat het risico niet alleen fysiek is. Er zijn ook verbanden met verstikking als middel om seksueel genot te versterken, een onderwerp dat in berichtgeving vaak wordt vermeden. "Volwassenen doen dit ook en die komen er soms bij om het leven," zegt ze.

Pardoen pleit voor meer aandacht voor dit probleem, zowel in scholen als thuis. Het versterken van jongeren in hun eigen wil en hen leren nee te zeggen tegen gevaarlijke uitdagingen is een belangrijke stap. "Het is nooit verantwoord om kinderen expres te laten flauwvallen," benadrukt ze. "Dat veroorzaakt altijd schade."