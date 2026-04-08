DUO moet studenten compenseren: ook fraudeurs recht op geld

Beleid

Vandaag, 19:07 - Update: 2 uur geleden

Studenten die zijn gediscrimineerd bij controles op de uitwonendenbeurs door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgen een schadevergoeding. Dat maakt onderwijsminister Rianne Letschert (D66) bekend.

DUO geeft aan dat verschillende zaken niet goed zijn gegaan en dat het niet had mogen gebeuren. Tussen januari 2012 en juni 2023 voerden controleurs van DUO huisbezoeken uit. Als bleek dat iemand niet echt uitwonend was, kon de beurs worden verlaagd en volgde soms een boete.

Sommige studenten zouden op een onrechtmatige wijze geselecteerd zijn voor een fraudecontrole op de uitwonendenbeurs. DUO controleerde op misbruik van de uitwonendenbeurs, omdat deze studenten een hogere beurs krijgen dan studenten die nog thuis wonen.

Fraudeurs

Deze studenten die zijn gediscrimineerd bij die controles, hebben nu recht op een schadevergoeding. Onder anderen Diederik Boomsma (JA21) en Annette Raijer (PVV) vroegen zich af of de regeling ook geldt voor studenten die daadwerkelijk hebben gefraudeerd met de uitwonendenbeurs.

Letschert bevestigde dit, omdat ook de fraudeurs op "een onrechtmatige wijze" zijn geselecteerd en daarmee is de overheid aansprakelijk voor de geleden schade. Omdat het verkregen bewijsmateriaal onrechtmatig is, is daarmee de schade toegebracht, aldus de minister.

Doğukan Ergin (DENK) merkte op dat er tijdens het debat een beeld ontstond dat alle studenten fraudeurs waren en maakte duidelijk dat dat niet het geval is.

Voor de schadeafhandeling wordt 80 miljoen euro uitgetrokken.

Door ANP

