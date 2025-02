DUO begint compensatie tot 61 miljoen euro na discriminatie bij fraudecontroles

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) begint met de compensatie van (oud-)studenten die mogelijk gediscrimineerd zijn bij controles voor studiebeursfraude. Dat schrijft minister Eppo Bruins (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. De compensatie start direct, nog voordat de begroting van het ministerie is vastgesteld.

Uit onderzoek bleek dat studenten uit wijken met veel inwoners met een migratieachtergrond veel vaker gecontroleerd werden op misbruik van de uitwonendenbeurs dan anderen. Dat leidde niet alleen tot meer controles, maar ook tot een stortvloed aan onterechte boetes. Voor veel studenten betekende dat flinke schulden en stress, terwijl zij niets fout hadden gedaan.

De overheid faalt ook in het goed helpen van de duizenden gedupeerden van het toeslagenschandaal, zo concludeerde een onderzoekcommissie vorige maand. Bekijk de video hierboven over hoe betrokkenen hierop reageren.

Volgens de minister wordt er haast gemaakt met de compensatie, omdat veel studenten al lange tijd op een reactie wachten. DUO zou in veel gevallen al te laat zijn met de afhandeling.

Miljoenen vrijgemaakt voor compensatie

Om de duizenden benadeelde studenten tegemoet te komen, trekt het ministerie in totaal 61 miljoen euro uit. In de eerste fase is er 200.000 euro beschikbaar. Ruim 10.000 studenten die tussen 2012 en 2023 gecontroleerd werden, komen in aanmerking voor compensatie.

Opvallend is dat de regeling zo breed is opgezet dat mogelijk ook studenten die wél fraudeerden, geld terug kunnen krijgen. Dit is een bewuste keuze, om te voorkomen dat onterecht gedupeerden buiten de boot vallen.

Hart van Nederland/ANP