Rode Kruis stopt met dagelijks belrondje voor ouderen

Beleid

Vandaag, 19:27

Het Rode Kruis stopt per 1 januari met de ondersteuning van 75 zogenoemde contactcirkels voor ouderen, bevestigt de hulporganisatie na berichtgeving van NH Nieuws.

Ouderen die deelnemen aan een contactcirkel bellen elkaar elke dag om te polsen of alles nog goed gaat. De cirkel begint bij een vrijwilliger van het Rode Kruis en via een vaste volgorde bellen alle deelnemers elkaar. Als iemand niet opneemt of hulp nodig heeft, komt het Rode Kruis in actie. Hoeveel ouderen meedoen aan een cirkel varieert van enkelen tot zo'n vijftien.

In 2022 stopte het Ouderenfonds met de Zilverlijn. Voor veel ouderen was dat wekelijkse telefoontje een lichtpunt:

Eenzame ouderen kunnen niet meer gezellig kletsen bij belservice
2:05

Eenzame ouderen kunnen niet meer gezellig kletsen bij belservice

"Als noodhulporganisatie kregen we er de afgelopen jaren veel taken bij", legt het Rode Kruis uit. "Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van voedselhulp aan mensen die niet genoeg geld overhouden per maand."

De contactcirkels passen beter bij een organisatie voor sociaal welzijn, vindt het Rode Kruis. Het is de bedoeling dat zo'n organisatie de cirkels overneemt. Het Rode Kruis "zet alles op alles" om cirkels ook na 1 januari 2026 door te laten gaan.

ANP

