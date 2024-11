Lief! Yvonne schrijft duizenden kerstkaarten voor eenzame ouderen

In de aanloop naar Kerst wordt er in Rotterdam hard gewerkt om eenzame ouderen een hart onder de riem te steken. Vrijwilligers schrijven deze maand duizenden kerstkaarten, een initiatief van Yvonne Nieuwland-Schulz en haar stichting Samen tegen eenzaamheid Rijnmond. Het doel? Maar liefst 21.000 kaarten versturen om eenzaamheid onder ouderen en anderen die het zwaar hebben, te verlichten.

In een sfeervolle ruimte onder metrostation Hoogvliet komen drie keer per week zestig vrijwilligers samen. Terwijl kerstmuziek klinkt en warme chocolademelk wordt geschonken, schrijven ze met veel liefde persoonlijke boodschappen op kerstkaarten. "Het mag niet voelen als een verplichting," vertelt Yvonne tegen Hart van Nederland. "Iedere kaart krijgt een persoonlijke tekst of gedichtje. We willen mensen écht een glimlach bezorgen."

De kaarten gaan naar verschillende doelgroepen: eenzame ouderen, dak- en thuislozen, cliënten in de thuiszorg, patiënten in ziekenhuizen en zelfs Oekraïense vluchtelingen. Het gebaar is klein, maar de impact is volgens Yvonne groot.

Een actie die groeit

Het idee voor deze bijzondere actie ontstond twee jaar geleden, geïnspireerd door een nieuwsitem over een oma en haar kleindochter die kerstkaarten schreven voor eenzame mensen. "Ik dacht: dit kunnen we groter aanpakken," zegt Yvonne. "Ik plaatste een oproep op Facebook, en binnen no-time stroomden ongebruikte kerstkaarten uit het hele land binnen."

Een klein gebaar, een groot verschil

Voor Yvonne zijn het de reacties die haar blijven motiveren. "Vorig jaar belde een dame me op en zei dat het kaartje het enige kerstcadeau was dat ze had gekregen. Dat raakte me enorm. Het is maar een klein gebaar, maar het betekent zoveel voor mensen die zich alleen voelen, vooral rond de feestdagen." Met de feestdagen voor de deur hoopt de stichting dat het initiatief anderen inspireert om ook iets te doen voor een ander.