'Meer betalen voor zorg en hypotheekrente blijft: dit staat in het coalitieakkoord'

Beleid

Vandaag, 09:27 - Update: 1 uur geleden

Het eigen risico gaat volgend jaar fors omhoog, de hypotheekrenteaftrek blijft in stand, er komt een 'vrijheidsbijdrage' om de stijgende kosten voor Defensie te betalen en het aankomende minderheidskabinet wil flink de portemonnee trekken om eindelijk iets te doen aan de stikstofproblematiek in Nederland. Dat en meer staat in het regeerakkoord dat D66, CDA en VVD vrijdagmiddag presenteren. Dat melden Haagse bronnen aan het AD.

Volgens ingewijden stijgt het eigen risico in 2027 van 385 euro naar 460 euro per jaar. Dat is een flinke koerswijziging, omdat het vorige kabinet-Schoof het eigen risico juist wilde halveren. Die plannen worden nu volledig teruggedraaid.

Eerder deze week zijn er ook al details gelekt over het regeerakkoord. Politiek verslaggever Hannah Warnar vertelt het je hieronder:

Wel willen de aankomende regeringspartijen voorkomen dat mensen door een dure behandeling direct in grote financiële problemen komen. Vanaf 2028 mag per behandeling maximaal 150 euro van het eigen risico worden gevraagd, schrijft het AD. Daarnaast komt er 350 miljoen euro beschikbaar om chronisch zieken via gemeenten te ondersteunen.

Op het gebied van wonen blijft alles bij het oude. In het akkoord staat dat de hypotheekrenteaftrek niet wordt aangepast. Dit was een belangrijk punt voor de VVD, die in de verkiezingscampagne al duidelijk maakte hier niet aan te willen tornen.

Stikstofproblemen en 'vrijheidsbijdrage'

Daarnaast wil het nieuwe kabinet fors meer geld uittrekken voor Defensie. D66, VVD en CDA willen zich committeren aan de verhoogde NAVO-norm van 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat betekent dat er op termijn zo'n 16 tot 19 miljard euro extra naar Defensie gaat.

Een deel van die rekening komt te liggen bij burgers en bedrijven. Via een nieuwe 'vrijheidsbijdrage' moet ruim 3,5 miljard euro worden opgehaald. Ook trekt het kabinet 20 miljard euro uit om de stikstofproblemen aan te pakken, zodat projecten en woningbouw weer op gang kunnen komen.

Verder trekt het nieuwe kabinet fors geld uit voor andere grote dossiers. Zo komt er 20 miljard euro beschikbaar om de stikstofproblemen aan te pakken.

Het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA wordt vrijdagmiddag om 13.00 uur officieel gepresenteerd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

