Raad van State oordeelt vernietigend over verbod op voorrang statushouders bij huurwoning

Beleid

Vandaag, 10:09

De Raad van State oordeelt vernietigend over het wetsvoorstel dat een einde moet maken aan de voorrang voor statushouders bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Volgens de belangrijkste raadgever van het kabinet leidt het voorstel tot ongelijke behandeling en is het daarmee in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat in de Grondwet is verankerd.

Statushouders hebben volgens de Raad van State een ongunstige uitgangspositie op de woningmarkt. "Dit wetsvoorstel ontneemt gemeenten de mogelijkheid om deze achterstand met een voorrangsregeling te compenseren", staat in het advies. Dit zou volgens de raad juist leiden tot ongelijke behandeling.

Bewoners van de Heidebloemstraat in Groesbeek zijn woest: de woningbouwvereniging en gemeente hebben namelijk besloten dat een leegstaande woning niet naar al jaren wachtende jeugd of gezinnen, maar naar statushouders gaat:

Groesbeek is boos: 'Statushouders krijgen woning, lokale jeugd wacht al jaren'
0:54

Groesbeek is boos: 'Statushouders krijgen woning, lokale jeugd wacht al jaren'

De maatregelen die de regering heeft aangekondigd om de positie van statushouders te verbeteren en hen een gelijke startpositie te geven als andere woningzoekenden, zijn volgens de Raad van State niet realistisch genoeg om tijdig effect te hebben. "Vergunninghouders blijven daardoor op achterstand staan. Hierdoor komt het wetsvoorstel in strijd met het recht op gelijke behandeling dat door de Grondwet wordt gewaarborgd", aldus het oordeel.

De Raad van State adviseert demissionair woonminister Mona Keijzer (BBB) het wetsvoorstel niet bij de Tweede Kamer in te dienen.

Hart van Nederland/ANP

