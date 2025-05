Postkantoor Rob moet sluiten vanwege torenhoge huur: 'We staan met rug tegen muur'

Het postkantoor van Rob Sirach op de Westerstraat in Amsterdam is niet zomaar een afhaalpunt. Voor veel buurtbewoners is het een vertrouwd adres, gerund door een hechte familie. Maar volgend jaar moeten de deuren sluiten. De huur wordt te hoog voor Rob.

Klanten reageren aangeslagen. "Ik vind het heel erg, het zijn ook zulke leuke jongens", zegt een vrouw die bijna dagelijks langskomt. Een andere klant voegt toe: "Het is zo’n handige plek om je pakketje op te halen. Maar ik snap dat ze moeten vertrekken, die hoge huren maken het voor ondernemers onmogelijk."

Rob draait inmiddels zijn 5de jaar aan de Westerstraat. "We begonnen hier met 8.000 euro huur per maand, exclusief btw. Dat was prima te doen", vertelt hij aan Hart van Nederland. “Maar nu wil de verhuurder ineens 10.500 euro. Exclusief btw. Dat houden we misschien 1 of 2 maanden vol. Geen 5 jaar.”

'We zijn noodzakelijk in de buurt'

Pogingen om tot een oplossing te komen, lopen telkens vast. “We proberen al maanden met de verhuurder te praten. Maar je krijgt hem nooit aan de lijn. Alles gaat via tussenpersonen. We hebben zelfs voorgesteld om met een lagere huur door te gaan, maar dat werd meteen afgewezen. Ondertussen staat het pand al op Funda Business.”

In de wijk is de verontwaardiging groot. In buurtappgroepen wordt massaal steun uitgesproken. "We zijn geliefd en noodzakelijk in deze buurt", zegt Rob. "We doen het op de ouderwetse manier, met aandacht en service. Maar nu zitten we zelf financieel in de knel."

Politiek

Ook vanuit de politiek klinken kritische geluiden. Jasper van Dijk van Amsterdam heeft een Keuze noemt het een typisch gevolg van het massatoerisme. "Verhuurders kunnen veel meer vragen aan toeristenwinkels. Dat maakt huren voor lokale ondernemers onbetaalbaar. We stappen hierover naar de rechter, de maat is vol."

Rob en zijn familie hopen nog op een wonder. Ze zijn in gesprek met de gemeente en een gebiedsmakelaar, maar vooralsnog is een betaalbare nieuwe locatie niet in zicht. "We willen heel graag door, en PostNL staat ook achter ons, maar als er niets verandert, houdt het op."