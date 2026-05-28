'Privévluchten ministers kosten overheid bijna twee miljoen euro'

De overheid heeft de afgelopen vijf jaar bijna 1,8 miljoen euro uitgegeven aan privévluchten voor ministers en bewindspersonen. Dat blijkt uit gegevens die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij alle ministeries. Vooral reizen van defensieministers blijken flink in de papieren te lopen.

Volgens RTL Nieuws sprong één vlucht er echt tussenuit. De duurste vlucht was voor toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans (VVD). Eind vorig jaar vloog hij met een privétoestel naar Canada, een reis die ruim 180.000 euro kostte. Volgens het ministerie was een gewone lijnvlucht vanaf Schiphol "agenda-technisch niet te combineren met verplichtingen in Nederland". Brekelmans wilde onder meer de ministerraad niet missen.

De delegatie naar Canada bestond uit tien personen. Daarmee kwamen de kosten neer op 18.348 euro per persoon. Vanaf Schiphol vertrekken dagelijks directe vluchten naar Halifax, maar toch werd gekozen voor een gecharterd toestel.

Eerdere ophef over privévlucht Yeşilgöz

Eerder ontstond al ophef over een bezoek van huidig defensieminister Dilan Yeşilgöz aan marineschip Zr. Ms. Evertsen. Voor haar eendaagse bezoek aan het fregat bij Cyprus werd een privévliegtuig ingehuurd voor ruim 90.000 euro.

Over die keuze kwam vanuit de Tweede Kamer veel kritiek. Jesse Klaver (PRO) en Henk Vermeer (BBB) reageerden op de keuze om met een duur privévliegtuig te reizen in plaats van op een andere manier.

Yeşilgöz verdedigde die keuze destijds door te zeggen dat er "nou eenmaal geen easyJets op vliegdekschepen landen". Toch blijkt uit de cijfers dat haar vlucht lang niet de duurste was die de overheid de afgelopen jaren boekte.

'Altijd scherp op de kosten'

Het ministerie van Defensie zegt in een reactie tegen RTL Nieuws dat het altijd scherp is op de kosten die bewindspersonen maken voor buitenlandse reizen. Externe inhuur van privétoestellen gebeurt volgens het ministerie alleen incidenteel. Als een privévlucht wordt overwogen, doorloopt Defensie naar eigen zeggen altijd eerst het reguliere stappenplan en wordt gekeken of een lijnvlucht echt geen optie is.