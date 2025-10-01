Politie komt recordaantal rechercheurs tekort: 'Er blijft veel te veel liggen'

De politie komt 1500 rechercheurs tekort, blijkt uit nieuwe cijfers die EenVandaag heeft opgevraagd. De onderbezetting bij de recherche is gestegen naar een landelijk record van 15 procent. "Dat is echt heel erg veel", aldus Gert Veurink, landelijk portefeuillehouder opsporing.

Door vergrijzing van het politiekorps en een beperkte doorstroom van reguliere agenten wordt het tekort steeds groter. "Het gaat vooral om een gebrek aan generieke rechercheurs. En dit probleem zal eerder groter worden dan kleiner", waarschuwt Veurink in het NPO-programma. "Als dit niet wordt aangepakt hebben we straks geen goede opsporing meer over".

De afgelopen tijd heeft de politie het onder meer druk met het handhaven van de openbare orde tijdens demonstraties. Vorige week moest de Mobiele Eenheid groots uitrukken bij een protest tegen een azc in Doetinchem. In de onderstaande video zie je hoe dat er toen aan toeging:

0:50 Politie ontruimt plein bij demonstratie tegen azc in Doetinchem

Zaken op de plank

Bij de recherche belanden steeds meer zaken op de plank, of het nu gaat om de aangifte van een verkrachting of oplichting via cybercrime. "Het gaat echt over allerlei soort zaken", aldus de politiebaas. "Er blijft veel te veel liggen, we leveren steeds minder zaken aan. Daar klaagt het Openbaar Ministerie ook over."