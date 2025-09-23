Agenten na Haagse rellen bang om thuis niet veilig te zijn

Na de rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag circuleren online foto’s van agenten. Rel­schoppers zouden proberen de persoonsgegevens van agenten te achterhalen. Dit zogenoemde doxen gebeurt steeds vaker en is volgens Nine Kooiman, voorzitter van de politiebond NPB, onderdeel van een groeiende trend van agressie tegen de politie, meldt de NOS.

"Agenten vroegen zich zaterdag af of ze wel veilig thuis zouden komen", zei Kooiman maandagavond bij Pauw & De Wit. "Daarnaast speelt de angst of ze thuis nog wel veilig zijn." Foto’s van agenten werden online gedeeld met de oproep om namen of adressen te achterhalen. Sinds vorig jaar wordt doxing officieel bijgehouden en is het ook strafbaar.

Doxing is nu bijna twee jaar strafbaar in Nederland. In de video hieronder zie je waarom Nederland doxing strafbaar heeft gesteld:

1:45 Minister Grapperhaus wil 'doxing' strafbaar maken

Doelbewust

De politie stelt dat relschoppers in Den Haag doelbewust agenten aanvielen. Politieauto’s werden in brand gestoken en de ME werd bekogeld met glas en stenen. "Het is niet te vergelijken met andere vormen van geweld tegen de politie, zo massaal en zo gericht", aldus Kooiman.

Volgens haar krijgt de politie steeds vaker te maken met extreemrechtse demonstraties, waarbij wordt opgeroepen tot aanvallen op agenten. Toch ontbreekt het de politie aan voldoende middelen om dit effectief aan te pakken. "We hebben een tekort van 800 miljoen euro. Zonder rugdekking van de politiek kunnen we dit niet goed doen", stelt Kooiman.

Politieke situatie

Ook de politieke situatie speelt volgens haar een rol. "Er heerst een gevoel dat er geen oplossingen komen en dat iedereen maar ruzie maakt", zegt ze. "Het zijn de politiemensen die de eerste linie vormen en letterlijk de politieke klappen opvangen. Wij ruimen de troep op straat op."

Dinsdag verschijnen de eerste verdachten van de rellen voor de rechter. Het Openbaar Ministerie behandelt geweld tegen de politie met voorrang. Daarbij kan de strafeis tot wel drie keer hoger uitvallen dan in andere, vergelijkbare zaken.