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Goed nieuws voor boeren en tuinen: sproeiverbod wordt opgeheven

Goed nieuws voor boeren en tuinen: sproeiverbod wordt opgeheven

Beleid

Vandaag, 17:46

In het wateraanvoergebied Vecht en Twentekanalen oostelijk van Zwolle mag vanaf donderdag weer water uit onder meer sloten en kanalen worden gehaald voor het besproeien van akkers, weilanden, tuinen en sportvelden. Waterschap Drents Overijsselse Delta heft het in juli ingestelde onttrekkingsverbod op, omdat de waterstanden in het gebied zich voldoende hebben hersteld.

"Dankzij de omslag in het weer én de medewerking van gebruikers op het verbod hebben we het watersysteem door een droge periode geloodst. Er is weer wat lucht. Dat is goed nieuws, maar tegelijkertijd een herinnering dat water niet vanzelfsprekend is", zegt Nicole Koks, dagelijks bestuurder van Drents Overijsselse Delta.

Het waterschap stelde ook een onttrekkingsverbod in voor het aanvoergebied Ankersmit. Ook daar geldt het verbod vanaf donderdag niet meer. Ankersmit ligt in de regio Deventer en een deel van Salland. Door een hogere aanvoer van de IJssel en de omslag in het weer kan het schap weer voldoende water het gebied in pompen.

Door ANP

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