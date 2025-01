Amsterdam verbiedt opnieuw protest van Extinction Rebellion op A10

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft de demonstratie van Extinction Rebellion (XR) op de ring A10 van aanstaande zaterdag verboden, net als bij eerdere XR-blokkades van die snelweg. Dat heeft ze besloten in overleg met de hoofdofficier van justitie en de politiechef van Amsterdam.

Het protest op de snelweg is volgens de driehoek onverantwoord "vanwege de zeer grote veiligheidsrisico's, onvoldoende garanties voor een ongehinderde doorgang van nood- en hulpdiensten en de bereikbaarheid van het nabijgelegen ziekenhuis Amsterdam UMC, locatie VUmc".

Het is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion wil demonstreren op de A10. Bij de twee eerdere acties werden honderden activisten aangehouden, zo is te zien in de video boven dit artikel.

'Gevaarlijker dan voorheen'

De klimaatactiegroep kondigde eerder aan zaterdag de A10 te willen blokkeren ter hoogte van het oude bankgebouw in de hoofdstad. XR wil ING daarmee oproepen direct te stoppen met het financieren van de fossiele industrie. De activisten hebben de weg al vaker geblokkeerd, zoals in februari en april vorig jaar. Hoewel die blokkades ook waren verboden, betraden honderden mensen de snelweg en moest het verkeer worden stilgelegd.

De driehoek wijst er ook op dat er momenteel op de beoogde plek van het protest werkzaamheden zijn. "Dit betekent dat op 25 januari delen van de weg en het talud zijn afgezet en dat op locatie bouwmaterialen en machines aanwezig zijn. Dit maakt het betreden van de A10 op deze plek nog gevaarlijker dan voorheen."

Andere locatie

De burgemeester heeft de demonstranten daarom een andere locatie aangeboden: het grasveld aan de voet van het voormalige ING-gebouw. "Dit is een plek die recht doet aan de gewenste symboliek, zonder de grote risico's en ontwrichting van een blokkade van de A10", zo meldt de gemeente.

Het hoofdkantoor van ING zit overigens al lang niet meer in de zogenoemde 'poenschoen' aan de ringweg A10, maar aan de Bijlmerdreef in Zuidoost.

ANP