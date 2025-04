Onderwijsbond kondigt grote landelijke staking aan op 10 juni

Studenten en docenten op universiteiten en hogescholen zijn van plan op 10 juni weer een landelijke actiedag te houden tegen bezuinigingen die het kabinet doorvoert. De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft die datum donderdag aangekondigd, op de twaalfde en laatste dag van een estafettestaking in studentensteden. De vorm van het protest en de locatie zijn nog niet bekend.

De reeks plaatselijke acties begon ruim een maand geleden in Den Haag en Leiden. Daarna volgden zo'n beetje alle grote (studenten)steden: Utrecht, Nijmegen, Amsterdam, Groningen, Enschede, Rotterdam, Middelburg, Tilburg, Wageningen, Maastricht, Eindhoven en Delft. Volgens de AOb hebben ongeveer 32.500 mensen meegedaan aan die lokale stakingen.

Eerder was er al speculatie dat de estafettestaking zou worden afgesloten met een landelijk protest. De onrust ontstond nadat het kabinet bekend maakte zo'n 1,2 miljard euro te willen bezuinigen op het hoger onderwijs. In november demonstreerden enkele tienduizenden mensen daar al tegen op het Malieveld in Den Haag.

In de voorjaarsnota maakte het kabinet tevens bekend vanaf 2028 een regeling af te schaffen waarmee kwetsbare kinderen in het voortgezet onderwijs worden geholpen. In 2027 wordt 90 miljoen euro bezuinigd op de regeling en vanaf 2028 is het structureel 177 miljoen euro per jaar, waardoor de regeling stopt.

Hart van Nederland/ANP