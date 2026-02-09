Ommekeer in asielcijfers: meer asielaanvragen afgewezen dan toegekend

Voor het eerst in jaren zijn er in Nederland meer asielaanvragen afgewezen dan toegewezen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandag meldt het CBS dat het aantal afwijzingen met 56 procent is gestegen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst wees vorig jaar 8120 asielaanvragen af. In datzelfde jaar werden 7430 aanvragen toegekend. Daarmee ligt het aantal afwijzingen hoger dan het aantal toekenningen, iets wat al langere tijd niet is voorgekomen.

Strenger beleid voor Syriërs

Een belangrijke verandering is te zien bij Syrische asielaanvragen. Het aantal asielbesluiten over Syriërs is in 2025 sterk afgenomen. Dat heeft meerdere oorzaken. Na de machtswisseling in Syrië eind 2024 lag de besluitvorming enkele maanden stil door een tijdelijk besluit- en vertrekmoratorium.

Sinds eind juni kunnen Syrische asielaanvragen weer worden beoordeeld. Het kabinet heeft het landbeleid aangepast, omdat volgens de overheid het geweldsniveau in Syrië is afgenomen. Daardoor moeten Syriërs nu aantonen dat zij persoonlijk risico lopen.

Dat verschil is duidelijk zichtbaar in de cijfers. In 2024 werd nog 95 procent van de Syrische asielaanvragen toegewezen. In 2025 ligt dat percentage op 28 procent.