NSC verliest laatste actieve volksvertegenwoordiger: Dirk Gotink stapt op

Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap bij politieke partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) op. Daarmee verliest NSC ook haar laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink is het niet eens met aanwezigheid van de partijloze Mona Keijzer als gastspreker bij de aankomende ledenvergadering van NSC.

Gotink bevestigt het nieuws dat hij de partij verlaat op X.

'Andere politieke koers dan ik'

Gotink vertelt dat NSC een politieke doorstart wil maken waar hij zelf geen onderdeel van wil zijn. De aanwezigheid van Keijzer op het aankomende ledencongres was voor hem de druppel: "Ik ken Mona Keijzer al heel erg lang en zij staat voor een heel andere politieke koers dan ik." Gotink voegt toe: "Zelfs het lidmaatschap van de EU an sich trekt zij in twijfel." De twee zaten lange tijd tegelijkertijd bij het CDA.

Keijzer, die in het vorige kabinet nog vicepremier was, stapte eerder dit jaar op bij de BoerBurgerBeweging (BBB). Momenteel werkt de partijloze Keijzer aan het oprichten van een nieuwe rechts-populistische partij.