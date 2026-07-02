Huisdierverbod voor Oekraïners bij nieuwe opvang Hoorn: 'Belachelijk!'

Kapot van verdriet zijn ze, een groep Oekraïners in Hoorn. Niet alleen vanwege alle spanningen vanwege de oorlog, maar ook omdat ze gaan verhuizen naar een nieuwe opvang. Maar is dat een probleem dan? Nee, maar wel het gegeven dat daar absoluut geen huisdieren welkom zijn. Diertjes die als familie aanvoelen voor de vluchtelingen.

Wat gaat er nu gebeuren? Moeten ze afscheid gaan nemen van hun geliefde huisdieren? Het is voor nu nog een vraag, de verhuizing staat voor september op het programma.

De plek waar ze nu verblijven gaat namelijk op de schop en daarom verhuizen ze naar een nieuwe opvang in het gemeentehuis van de Noord-Hollandse plaats.

Lokaal politicus Roger Tonnaer neemt het op voor de Oekraïners. Je ziet hem, de vluchtelingen en het weerwoord van de gemeente in bovenstaande video.