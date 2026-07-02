OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Huisdierverbod voor Oekraïners bij nieuwe opvang Hoorn: 'Belachelijk!'

Beleid

Gisteren, 22:40

Link gekopieerd

Kapot van verdriet zijn ze, een groep Oekraïners in Hoorn. Niet alleen vanwege alle spanningen vanwege de oorlog, maar ook omdat ze gaan verhuizen naar een nieuwe opvang. Maar is dat een probleem dan? Nee, maar wel het gegeven dat daar absoluut geen huisdieren welkom zijn. Diertjes die als familie aanvoelen voor de vluchtelingen.

Wat gaat er nu gebeuren? Moeten ze afscheid gaan nemen van hun geliefde huisdieren? Het is voor nu nog een vraag, de verhuizing staat voor september op het programma.

De plek waar ze nu verblijven gaat namelijk op de schop en daarom verhuizen ze naar een nieuwe opvang in het gemeentehuis van de Noord-Hollandse plaats.

Lokaal politicus Roger Tonnaer neemt het op voor de Oekraïners. Je ziet hem, de vluchtelingen en het weerwoord van de gemeente in bovenstaande video.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Door Daniël Bom

Lees ook

Dierenambulance platgebeld vanwege hitte, drukte bij vogelhospitaal in Naarden
Dierenambulance platgebeld vanwege hitte, drukte bij vogelhospitaal in Naarden
Aap ontsnapt uit Beekse Bergen: 'Niet zelf benaderen'
Aap ontsnapt uit Beekse Bergen: 'Niet zelf benaderen'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.