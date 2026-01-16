Opmerkelijke actie tijdens vergadering: raadslid haalt zakje wiet uit haar zak

In de gemeenteraad van Haarlemmermeer is donderdagavond tijdens een raadsvergadering het coffeeshopbeleid besproken. Dat klinkt misschien wat stug, maar fractievoorzitter van de lokale PvdA, Kim Denie (27), zorgde voor opschudding met een opvallende actie. Tijdens de vergadering haalde ze plots een zakje wiet uit haar zak, om te laten zien hoe snel je via een straathandelaar aan drugs kunt komen.

"Ik heb aan het begin van deze vergadering een appje gestuurd. Het duurde slechts 42 minuten voordat ik het hier in handen had", zegt ze. Ze vond het spannend om te doen; de overdracht van het zakje buiten met de verkoper was volgens haar ook wat ongemakkelijk. Toch zette ze door.

Haar actie zorgde in eerste instantie voor veel gelach in de zaal, maar een deel van de aanwezigen, onder wie de burgemeester, kon de actie niet waarderen.

Criminaliteit

"Ze vonden dat ik mij schuldig maakte aan het bijdragen aan criminaliteit en dergelijke. Het waren heftige reacties, maar dat had ik ook verwacht", zegt Denie tegen Hart van Nederland. "We hebben best een rechtse en conservatieve raad, met ook nog een heel streng coffeeshopbeleid. Dus het was tegen het zere been."

Politiek mag volgens het jongste raadslid ook schuren, maar ze heeft naar eigen zeggen haar punt kunnen maken. Volgens haar is het namelijk ook voor minderjarigen eenvoudig om aan wiet te komen, ondanks de 18-plusgrens bij coffeeshops in de gemeente. Veel jongeren stuurden haar berichten dat ze de actie grappig vonden.

Aandenken

"Ik denk dat veel collega-raadsleden misschien niet onder ogen willen zien hoe het echt gaat, en daarom zo reageerden." En de wiet zelf, wat heeft ze daarmee gedaan? "Collega’s appten wel wat voor soort wiet het was, dat vond ik grappig. Maar voor mij is het gewoon een mooi aandenken aan de eerste vergadering van 2026."