Coffeeshophouder Nizar razend enthousiast over wietexperiment: ‘Dit legitimeert mijn winkel’

In verschillende gemeenten is maandag wietteelt officieel gelegaliseerd. Dit is goed nieuws voor de coffeeshops in de tien gemeenten waar dit wietexperiment van start is gegaan. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) hoopt met het experiment de problemen zoals drugscriminaliteit rondom cannabisgebruik in te perken.

Nizar El Mahjoubi, eigenaar van coffeeshop John & Co uit Hellevoetsluis is razend enthousiast: "We zijn een normale onderneming en legalisering hoort daar ook bij. Dit experiment voelt dan ook als de legitimering van mijn winkel," aldus El Mahjoubi tegen Hart van Nederland.

De proef is naast gemeente Voorne aan Zee, waar Hellevoetsluis onderdeel van is, actief in Breda, Tilburg Groningen, Zaanstad, Almere, Arnhem, Nijmegen, Heerlen en Maastricht.

Preventie drugsoverlast

Het moet nog blijken hoe effectief dit experiment zal zijn voor het inperken van drugsoverlast. De beginfase waar Breda en Tilburg onderdeel van waren, gaf belovende resultaten: "Door de geleerde lessen zijn mogelijk knelpunten op grotere schaal voorkomen en zijn de andere coffeeshops en gemeenten ondersteund bij de start van de overgangsfase,'' aldus demissionair minister van medische zaken Pia Dijkstra.

Na de overgangsfase waarbij gedoogd en gereguleerde cannabis tegelijkertijd over de toonbank wordt verkocht, volgt een experimenteerfase van vier jaar waar alleen nog gereguleerde cannabis in coffeeshops verkocht wordt.

Kritiek

Voor El Mahjoubi's coffeeshop is het experiment alleen maar goed nieuws: "We hebben hier ontzettend veel zin in omdat we niets liever willen dan open en transparant zijn over ons beleid." De coffeeshopeigenaar wil zelf niks weten van de kritiek van onder andere het beoogde kabinet, op de proef: "We hopen dat ook met het nieuwe kabinet de plannen voor het wietexperiment door kan gaan maar we houden ons daar nu niet te veel mee bezig. We kunnen nu eindelijk van start!"