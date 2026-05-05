Wie redt de reddingsbrigade van Den Helder? Nieuw onderkomen hard nodig

Wie gooit de reddingsboei uit voor de Reddingsbrigade in Den Helder? De hulpdienst zit dringend verlegen om een nieuw onderkomen, want het huidige pand gaat volledig gebruikt worden door de brandweer. Voor september moet er iets anders gevonden zijn en in juli moet een deel van het huidige pand al leeg zijn. Al met al is het makkelijker gezegd dan gedaan.

Want het nieuwe pand moet aan heel wat eisen voldoen. Waar laat je meerdere wagens, boten en een trainingsruimte voor nieuwe brigademedewerkers? "Het is een ingewikkelde situatie", zegt voorzitter Damian Dekker. "De verhuizing is het probleem niet. Het nieuwe pand, dat is het probleem. Want waar gaan we met auto's en boten naartoe, we hebben een flinke oppervlakte nodig."

Wat heeft de brigade allemaal nodig? Ze leggen het uit in bovenstaande video.

Niet optimaal

Ze verwijten de brandweer, die hun ruimte erbij gaat krijgen, helemaal niets. "Die hebben dat gewoon nodig", stelt Dekker. Wel balen ze ervan dat de gemeente de huur heeft opgezegd en ook verloopt de communicatie niet optimaal. In eerdere beantwoording aan een lokale partij stelt de gemeente dat het vinden van een onderkomen de taak van de Reddingsbrigade zelf is, maar "de gemeente heeft en blijft in een faciliterende en meedenkende rol betrokken."

De gemeente Den Helder was vanwege Bevrijdingsdag niet bereikbaar voor commentaar.