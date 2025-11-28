Amsterdam wil toeristenbelasting verder verhogen als aanpak massatoerisme mislukt

Het stadbestuur van Amsterdam denkt erover na om extra maatregelen te nemen als de landelijke btw-verhoging op hotelovernachtingen volgend jaar niet leidt tot een daling van het aantal toeristenovernachtingen in de hoofdstad. Zo zou het kunnen dat het jaar daarna de toeristenbelasting verder wordt verhoogt, blijkt uit een raadsvoorstel van wethouder Sofyan Mbarki van Economische Zaken.

Met de inkomsten die de extra toeristenbelasting zou binnenbrengen, kan het gemeentelijke vastgoedfonds worden bijgevuld. Via dat fonds koopt de stad panden op in de binnenstad, om ze te onttrekken aan het toeristisch verkeer door ze een andere bestemming te geven en zo de overlast door de vele bezoekers te verminderen. Het voorstel van Mbarki moet nog door de gemeenteraad worden besproken.

Er wordt al geruime tijd geprobeerd het massatoerisme in Amsterdam een halt toe te roepen. Honderden Amsterdammers verzamelden zich eind vorig jaar op het Leidseplein om te protesteren tegen het massatoerisme:

1:34 Amsterdammers protesteren tegen overlast toerisme

Het centrum van Amsterdam kampt met overtoerisme, waardoor de leefbaarheid in de binnenstad onder druk staat. De hoofdstad kent al de hoogste toeristenbelasting van Nederland. Sinds 1 januari 2024 betalen toeristen in de hoofdstad 12,5 procent belasting bovenop de prijs van een overnachting. Dat tarief geldt ook in 2026. Eerdere maatregelen tegen het massatoerisme hebben nog niet het gewenste resultaat gehad.