Bewoners slepen gemeente voor rechter om toeristenstroom Amsterdam af te remmen

De gemeente Amsterdam moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Bewoners vinden dat de stad niet genoeg doet om massatoerisme tegen te gaan. Burgerinitiatief 'Amsterdam heeft een Keuze' zamelde 50.000 euro in en dagvaardt samen met twaalf andere bewonersgroepen de gemeente.

In 2021 stelde de gemeenteraad vast dat er maximaal 20 miljoen toeristische overnachtingen per jaar mochten plaatsvinden. Toch waren dat er vorig jaar bijna 23 miljoen. Volgens de initiatiefnemers overtreedt de stad hiermee haar eigen regels. "De overnachtingen zijn al drie jaar boven de afgesproken 20 miljoen zonder dat de gemeente effectieve maatregelen heeft genomen", zegt woordvoerder Jasper van Dijk.

Amsterdammers klagen al jaren over het groeiende aantal toeristen in de hoofdstad. In december vorig jaar werd er ook al geprotesteerd op het Leidseplein. Het protest, georganiseerd door het platform Het is Genoeg, richtte zich op de toenemende drukte en overlast. In de onderstaande video vertellen bewoners waar ze zoal tegenaan lopen:

1:34 Amsterdammers protesteren tegen overlast toerisme

Maatregelen van gemeente hebben te weinig effect

De gemeente voerde de afgelopen jaren wel stappen door. Zo ging de toeristenbelasting omhoog, werden het aantal rivier- en zeecruises gehalveerd en is er een verbod op nieuwe hotels. Maar de bewoners vinden dat die maatregelen nauwelijks verschil maken. Uit cijfers blijkt dat het toerisme in Amsterdam nog steeds groeit, al is de stijging minder hard dan enkele jaren geleden.

Eis: toeristenbelasting verder omhoog

Een belangrijke eis van de bewonersgroepen is een forse verhoging van de toeristenbelasting, die nu met 12,5 procent al de hoogste van Europa is. Van Dijk stelt dat de extra inkomsten gebruikt kunnen worden om het woningtekort aan te pakken of om de stad schoner te maken. "Als de gemeente de forse verhoging van de toeristenbelasting doorvoert, levert dat meer op dan de kosten van alle plannen van de afgelopen Amsterdamse coalitieakkoorden bij elkaar opgeteld", aldus Van Dijk.

De rechtszaak tegen de gemeente dient maandag.

ANP