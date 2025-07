Actiegroep tegen massatoerisme spant zaak aan tegen gemeente Amsterdam

Het burgerinitiatief 'Amsterdam heeft een Keuze' spant een rechtszaak aan tegen de gemeente Amsterdam omdat de stad de groei van het massatoerisme onvoldoende aanpakt. Amsterdam had van de groep tot dinsdag de tijd gekregen om zich te houden aan de eigen verordening uit 2021.

In de verordening staat het maximale aantal toeristische overnachtingen in de stad vast op 20 miljoen per jaar. Dat aantal is de afgelopen twee jaar flink overschreden. Dit jaar ligt de prognose tussen ruim 23 miljoen en 26 miljoen overnachtingen. Het maximum dat in 2021 werd ingesteld, was het gevolg van een petitie die 30.000 keer werd getekend.

Amsterdam heeft gereageerd op de sommatie van het burgerinitiatief, maar dat antwoord was volgens een woordvoerder van het initiatief niet bevredigend genoeg om een rechtszaak te voorkomen. Volgens de zegsman duurt het naar verwachting nog enkele weken totdat de zaak op de rechtbankagenda komt.

Reeks maatregelen

Verantwoordelijk wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) vindt het jammer als er een rechtszaak komt. De stad erkent dat het aantal toeristen te hoog is, maar stelt dat er volop maatregelen zijn en nog worden genomen om terug te keren naar het plafond van 20 miljoen overnachtingen. Amsterdam nam al een reeks maatregelen, zoals een bouwstop op nieuwe hotels, geen nieuwe bedden in bestaande voorzieningen en het aan banden leggen van het aantal cruises.

"Ik begrijp goed dat bewoners gebruikmaken van hun recht om via een rechtszaak aandacht te vragen voor de maatregelen die we kunnen nemen", aldus Mbarki in een eerdere reactie op de sommatie van de actiegroep. "Samen met bewoners en ondernemers werken we aan de opdracht uit de verordening en hebben we al een groot aantal ingrijpende maatregelen genomen."

Mbarki belooft om voor het eind van dit jaar met nieuwe maatregelen te komen om de toeristenstroom in te dammen.

