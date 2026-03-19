Ondernemer beboet om logo op auto: ‘Moest ik het met een handdoek afdekken?’

Vandaag, 20:05

De Amsterdamse ondernemer Stephan Hamersma kreeg een boete van 1.400 euro nadat hij zijn elektrische auto voor de deur van zijn sportschool oplaadde. Niet het laden zelf was het probleem, maar het zichtbare bedrijfslogo op de auto. Volgens de handhavers had hij het logo moeten afdekken met een doek.

Hamersma dacht eerst dat het een grap was, maar een paar maanden nadat de handhavers hem aanspraken, viel er toch een boete op de mat. Omdat hij z'n auto, met logo, voor zijn zaak parkeerde. Het frustreert de ondernemer, vooral omdat hij de auto niet als reclame bedoelt.

De gemeente Amsterdam bevestigt dat er een boete is uitgedeeld. ‘’We hebben regels voor reclame in de openbare ruimte om te zorgen dat de hoeveelheid reclame in de openbare ruimte beperkt blijft. Er is hier een boete uitgedeeld waartegen een bezwaar is ingediend, daar gaan we zorgvuldig naar kijken om uit te zoeken wat er aan de hand is.’’

In de video bovenaan vertelt sportschoolhouder Hamersma het hele verhaal.

