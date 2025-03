Nieuwe wet moet ramptoerisme aanpakken: 'Denk drie keer na voordat je het filmt en deelt'

Na een ongeluk of mishandeling belanden beelden van slachtoffers vaak razendsnel op sociale media. CDA en GroenLinks-PvdA willen dat het verspreiden van dit soort beelden strafbaar wordt, om slachtoffers en nabestaanden beter te beschermen. In Nieuws van de Dag bespreken ze het wetsvoorstel met misdaadverslaggever Mick van Wely, CDA-Kamerlid Derk Boswijk en Bert Renders, die zijn zoon verloor bij een verkeersongeval.

Volgens Van Wely is dit probleem de afgelopen jaren steeds groter geworden, omdat mensen actiever zijn geworden op sociale media. "Maar ik heb nooit begrepen waarom ernstige ongelukken worden vastgelegd. Het is een rare vorm van sensatie. En stel je voor dat je via sociale media moet horen dat je zoon, broer of zus is omgekomen bij een ongeluk. Dat is heel heftig."

Dat overkwam Bert Renders. Hij verloor zijn zoon in 2018 bij een motorongeval. Beelden van het ongeluk verschenen binnen twintig minuten op sociale media en regionale nieuwssites, terwijl de familie nog van niets wist. "Mijn middelste zoon kreeg een pushmelding over een dodelijk ongeluk. Hij herkende de motor op de verspreide foto en een stukje van het kenteken. Alle informatie lag al op straat. Het was zeer traumatisch."

Daarnaast blijven de beelden vaak op internet rondgaan en steeds opnieuw opduiken. Volgens Van Wely worden nabestaanden zo continu herinnerd aan hun trauma. Kamerlid Derk Boswijk sprak voor het wetsvoorstel met veel nabestaanden. Hij noemt een voorbeeld van een zoon van wie de moeder door femicide om het leven kwam. "Hij ziet die beelden steeds weer langskomen op sociale media. Zijn moeder was toen slachtoffer, maar elke keer dat het filmpje opnieuw opduikt, is ze dat opnieuw."

Drempel

Met de wet willen de partijen het openbaar maken en verspreiden van dit soort beelden met als doel sensatie strafbaar stellen. Daarnaast willen ze meer bewustwording creëren. "Ik hoop dat er een paar veroordelingen komen, zodat mensen gaan nadenken voordat ze zoiets doen. In Duitsland is dit bijvoorbeeld al verboden," legt Boswijk uit.

Bert hoopt dat er door de wetgeving een psychische drempel komt. "Foto's maken en filmen is echt niet zo verkeerd, het kan mogelijk dienen als bewijsmateriaal. Maar denk even drie keer na voordat je het deelt."