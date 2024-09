Automobilisten filmen zwaar ongeval A20, politie schrijft meerdere boetes uit

Bij een aanrijding op de A20 bij Vlaardingen is een auto op zijn kop beland. Een ander voertuig heeft forse schade opgelopen. Er is nog niet bekend hoeveel gewonden er precies zijn gevallen. Wel heeft de politie meerdere boetes uitgedeeld aan automobilisten die voorbijreden met hun telefoon in de hand, om het voorval te filmen.

Het ongeluk, waar in totaal twee voertuigen bij betrokken waren, vond plaats in de richting van Hoek van Holland. Bij een van de auto's is de voorkant volledig in puin. Het andere voertuig ligt met flinke schade op zijn kop op het wegdek. Een deel van snelweg is afgesloten voor het overige verkeer.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Flinke bon

Kennelijk vonden een aantal automobilisten het hoognodig om het voorval en alle verdere ellende te filmen met hun telefoon. Die wegpiraten hebben van de politie een flinke bon gekregen vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Hoeveel het er precies zijn is nog niet bekend, maar het gaat sowieso om meerdere bekeuringen, aldus de politie.