Woede over filmen van reanimatie op A58: 'Hoe haal je het in je kop?'

Een wijkagent uit Tilburg heeft op sociale media zijn woede geuit over automobilisten die dinsdagmiddag een reanimatie filmden op de A58. Terwijl hulpverleners alles op alles zetten om het leven van een onwel geworden automobilist te redden, pakten sommige voorbijgangers hun telefoon om het incident vast te leggen. De bestuurder overleed later, ondanks de inspanningen van de hulpdiensten.

Het Rode Kruis riep jaren geleden al op om een ongeluk niet te filmen, dit zie je in de video hierboven.

"Hoe haal je het in je kop en wat heb je eraan?", schrijft de agent boos op Instagram. Hij benadrukt dat hij en zijn collega's "met man en macht een leven proberen te redden" en spreekt zijn onbegrip uit over het gedrag van de filmers. "Ik had geen tijd om kentekens te noteren, want dat was in deze totaal niet belangrijk", voegt hij eraan toe.

Snelweg dicht

Vanwege het incident werd de A58 rond 17.00 uur 's middags afgesloten tussen Breda en Eindhoven. Verkeer moest omrijden via Den Bosch, over de A65 en A2. Ook de verbindingsweg bij knooppunt De Baars was tijdelijk dicht. Tegen 18.30 uur werden de rijbanen weer vrijgegeven.