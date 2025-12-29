Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nieuwe PMD-regels vanaf 2026: wat mag er straks in de bak?

Nieuwe PMD-regels vanaf 2026: wat mag er straks in de bak?

Beleid

Vandaag, 11:33

Link gekopieerd

Vanaf 1 januari 2026 veranderen de regels voor PMD-afval in Nederland. Het scheiden van afval wordt eenvoudiger, omdat meer soorten verpakkingen bij het plastic, metaal en drankenkarton mogen. Zo mogen onder andere aluminium en plastic koffiecapsules, lege huishoudelijke spuitbussen en grote verpakkingsfolies voortaan in de PMD-bak.

Wat betekent PMD?

PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (drinkpakken).

Ook combinatieverpakkingen zijn straks toegestaan. Denk aan broodzakken met een plastic venster, soepzakken en kruidenzakjes.

Doordat afval scheiden eenvoudiger wordt, neemt de kans toe dat verpakkingen op de juiste manier worden weggegooid. Dat maakt hergebruik van grondstoffen mogelijk en draagt bij aan de circulaire economie, die Nederland uiterlijk in 2050 wil realiseren.

In deze gemeente wordt gecontroleerd of afval goed wordt gescheiden. Benieuwd waar? Bekijk het in de onderstaande video:

Scheid jij je afval wel goed? In deze gemeente wordt nu je container gecontroleerd
2:12

Scheid jij je afval wel goed? In deze gemeente wordt nu je container gecontroleerd

Op de vernieuwde Wel/Niet-lijst is te zien wat er bij het PMD-afval mag en wat niet.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Ratten 'zo groot als konijnen' door massale afvaldumping in Hengelo
Ratten 'zo groot als konijnen' door massale afvaldumping in Hengelo
Scheid jij je afval wel goed? In deze gemeente wordt vanaf nu je container gecontroleerd
Scheid jij je afval wel goed? In deze gemeente wordt vanaf nu je container gecontroleerd
Rotterdamse wijk al jaren geteisterd door vliegenplaag: ‘Buiten zitten kan niet meer'
Rotterdamse wijk al jaren geteisterd door vliegenplaag: ‘Buiten zitten kan niet meer'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.