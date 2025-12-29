Nieuwe PMD-regels vanaf 2026: wat mag er straks in de bak?

Vanaf 1 januari 2026 veranderen de regels voor PMD-afval in Nederland. Het scheiden van afval wordt eenvoudiger, omdat meer soorten verpakkingen bij het plastic, metaal en drankenkarton mogen. Zo mogen onder andere aluminium en plastic koffiecapsules, lege huishoudelijke spuitbussen en grote verpakkingsfolies voortaan in de PMD-bak.

Wat betekent PMD? PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (drinkpakken).

Ook combinatieverpakkingen zijn straks toegestaan. Denk aan broodzakken met een plastic venster, soepzakken en kruidenzakjes.

Doordat afval scheiden eenvoudiger wordt, neemt de kans toe dat verpakkingen op de juiste manier worden weggegooid. Dat maakt hergebruik van grondstoffen mogelijk en draagt bij aan de circulaire economie, die Nederland uiterlijk in 2050 wil realiseren.

In deze gemeente wordt gecontroleerd of afval goed wordt gescheiden. Benieuwd waar? Bekijk het in de onderstaande video:

2:12 Scheid jij je afval wel goed? In deze gemeente wordt nu je container gecontroleerd

Op de vernieuwde Wel/Niet-lijst is te zien wat er bij het PMD-afval mag en wat niet.