Dit zijn de nieuwe ministers en staatssecretarissen op de vrijgekomen posten

De VVD heeft nieuwe namen naar voren geschoven voor de ministersposten die vrij zijn gekomen na het opstappen van verschillende NSC-bewindslieden. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door De Telegraaf.

David van Weel wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken als vervanger van de opgestapte NSC'er Caspar Veldkamp. Zijn oude post op Justitie en Veiligheid wordt overgenomen door oud-Kamerlid Foort van Oosten, terwijl voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer de nieuwe minister van Volksgezondheid wordt. Verder wordt Mariëlle Paul, die nu nog staatssecretaris van Onderwijs is, minister van Sociale Zaken.

Dit is namens de VVD de nieuwe verdeling binnen het kabinet. Zij vervangen de voormalige NSC-bewindslieden die anderhalve week geleden uit het kabinet stapten. Zij volgden hun partijgenoot Veldkamp nadat hij opstapte als minister omdat hij in het kabinet geen steun voelde voor meer actie tegen Israël.

Staatssecretarissen

Ook worden enkele staatssecretariaten weer ingevuld door de VVD. Zo wordt voormalig Kamerlid Arno Rutte de nieuwe staatssecretaris Rechtsbescherming, onder meer belast met het gevangeniswezen. Kamerlid Aukje de Vries wordt staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en Koen Becking vervangt Paul als staatssecretaris van Onderwijs.

Ministerposten

Van Weel was eerder adviseur van premier Mark Rutte op het gebied van buitenlandse zaken. Daarna was hij een van de assistenten van NAVO-baas Jens Stoltenberg. Van Oosten is sinds 2019 burgemeester van de gemeente Nissewaard en daarvoor VVD-Kamerlid. Hij studeerde onder meer rechtsgeleerdheid en begon zijn carrière als advocaat.

Bruijn is naast Eerste Kamervoorzitter ook hoogleraar immuunpathologie, gespecialiseerd in nierziekten. In 2019 werd hij verkozen tot senaatsvoorzitter. In 2023 kreeg hij een tweede termijn.

ANP