Tentfeesten in gevaar door regels en kosten

Voor veel dorpen zijn ze het hoogtepunt van het jaar: tentfeesten. Toch heeft deze geliefde traditie het steeds moeilijker om te blijven bestaan. De combinatie van strengere regels, hogere kosten en toenemende eisen zorgt ervoor dat organisatoren steeds vaker vastlopen.

Volgens de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) ervaart 79 procent van de organisatoren de gemeentelijke regelgeving als een belemmering. Vooral de eisen rond veiligheid, vergunningen en papierwerk drukken zwaar op de kleine evenementen. "Een dorpsfeest met 150 bezoekers moet soms aan dezelfde veiligheidsnormen voldoen als een groot festival", zegt de LVKK.

Verdwijning dreigt

Ook voelen veel organisatoren zich onvoldoende gesteund door gemeenten. "De financiering is lastig en de beveiligingseisen worden steeds strenger", aldus LVKK. Volgens hen dreigt daardoor een kaalslag onder vooral kleinere evenementen, sommige organisatoren vrezen dat tentfeesten op termijn verdwijnen.

