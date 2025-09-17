Terug

Kabinet trekt ruim 40 miljoen uit voor truckparkings: 'Hard nodig'

Vandaag, 17:58

Vrachtwagenchauffeurs in Nederland kampen al jaren met een tekort aan parkeer- en rustplaatsen. Het gevolg: overvolle rustplekken en trucks die uit nood op de vluchtstrook stilstaan. Dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Het kabinet trekt nu 43 miljoen euro uit om extra truckparkings aan te leggen.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) reageert verheugd. "Met deze middelen kunnen nieuwe parkeerplaatsen worden gerealiseerd en bestaande voorzieningen worden uitgebreid. Dat is hard nodig om chauffeurs een veilige rustplek te bieden", zegt voorzitter Elisabeth Post. Volgens de brancheorganisatie is het tekort van 4.400 plaatsen echter nog altijd gigantisch.

Chauffeurs vast door strenge regels

TLN wijst erop dat chauffeurs zich aan strikte Europese regels voor rij- en rusttijden moeten houden. Wie toch doorrijdt, riskeert forse boetes. Daardoor zijn zij soms gedwongen uit te wijken naar de vluchtstrook wanneer reguliere parkeerplaatsen vol zijn.

Vrachtwagenchauffeur Tom Maas ziet het probleem dagelijks terug. "Zelf rijd ik voornamelijk ’s nachts en ik zie het telkens terug. Het is echt een gigantisch probleem in Nederland", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Door het tekort aan parkeerplaatsen en de drukte gebeuren er ook dodelijke ongevallen, onder andere doordat chauffeurs gedwongen zijn om op de vluchtstrook te staan."

Tom probeert zijn ritten soms slim te plannen en rijdt dan naar plekken waar het rustiger is, zoals in de omgeving van Zaandam. Maar zelfs dat biedt geen garantie. "We hopen dat we nu niet opnieuw te maken krijgen met vertragingen door bijvoorbeeld stikstofproblemen of beschermde dieren zoals de salamander, zodat we eindelijk aan de slag kunnen gaan."

