Werkende Oekraïners gaan fors meer betalen voor opvang in Nederland

Oekraïense vluchtelingen in Nederland die werken moeten vanaf dit najaar fors meer gaan betalen voor hun opvang. Dat maakt demissionair minister van Asiel en Migratie Mona Keijzer vrijdag bekend. Zij wil vanaf oktober de eigen bijdrage van Oekraïners verdubbelen. Een alleenstaande vluchteling die nu nog 105 euro per maand betaalt, is straks 244 euro kwijt. Voor gezinnen kan het bedrag oplopen tot bijna 1000 euro.

"De verhoging van de eigen bijdrage wordt gebruikt voor een bijdrage aan de exploitatiekosten van de opvang, zoals gas, water, licht", legt Keijzer uit. Met deze maatregel wil ze het verschil verkleinen tussen asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen.

Al sinds eind 2024 piept en kraakt het in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In de onderstaande video vertellen hulporganisaties en Oekraïners over de uitzichtloze situatie:

2:09 Tekort aan opvangplekken voor Oekraïners verdubbeld

Bijna 1000 euro per gezin

Voor Oekraïners die in een opvanglocatie met catering verblijven, komt er bovenop de eigen bijdrage nog eens 252 euro per persoon per maand. Dat bedrag blijft gelijk. Een gezin met twee jonge kinderen betaalt hierdoor straks maximaal 993 euro per maand.

De maatregel treft alleen Oekraïense vluchtelingen die genoeg verdienen om deze kosten zelf te dragen. Wie geen of nauwelijks inkomen heeft, hoeft niet te betalen.

De eerdere migratieminister Marjolein Faber (PVV) had al aangekondigd dat deze groep meer moest gaan bijdragen aan hun verblijf, maar noemde toen nog geen concrete bedragen.

