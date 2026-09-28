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Nieuwe MONO-campagne: maak van 'niet storen' een vast vertrekritueel

Beleid

Gisteren, 18:15

We weten dat het gevaarlijk is. Toch blijkt de verleiding van de mobiele telefoon in het verkeer vaak te groot. Bijna de helft van de fietsers en zes op de tien automobilisten gebruikt onderweg weleens de telefoon. Een binnenkomend berichtje, even de navigatie instellen of toch snel kijken wie er appt.

In bovenstaande video vertelt Dick William Harinck hoe hij 3,5 jaar geleden over de kop sloeg met zijn fiets, nadat hij op zijn telefoon had gekeken.

Het is juist die automatische reflex die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil doorbreken. Daarom komt het ministerie met een nieuwe MONO-campagne. Het advies: wacht niet tot je onderweg bent, maar maak er een vast vertrekritueel van. Zet je telefoon vóór vertrek op 'Niet storen', op stil of uit het zicht.

Lastig negeren

Volgens gedragsonderzoek is het eenmaal onderweg lastig om een trillende of oplichtende telefoon te negeren. Uit gewoonte grijpen we dan al snel naar het scherm. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties en ongelukken.

Door Redactie Hart van Nederland

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