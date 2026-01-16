Jaar lang grenscontroles: 530 mensen toegang tot Nederland geweigerd

Na een jaar controles zijn 530 mensen bij de grens geweigerd. Tussen 9 december 2024 en 8 december 2025 werden 143.960 mensen en 35.380 voertuigen gecontroleerd door de Koninklijke Marechaussee. 250 mensen werden aangehouden aan de grens, schrijft demissionair minister David van Weel van Asiel en Migratie in een brief aan de Tweede Kamer.

Mensen die Nederland niet in mochten, hadden geen geldig reisdocument of konden niet zeggen waarom en hoe lang ze naar Nederland wilden. Sommigen zouden een gevaar kunnen vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid, aldus de VVD-minister.

De plannen voor de strengere grenscontroles werden in de zomer van 2024 aangekondigd door de toenmalige asielminister Faber. In de onderstaande video vertelt ze dat ze Nederland onaantrekkelijker wil maken met deze maatregel:

1:23 Faber pleit voor strenger grensbeleid: exacte plannen en kosten nog onduidelijk

Op luchthavens werd vanaf juli 2025 gecontroleerd. Daar werden 134.370 mensen en 1500 vliegtuigen gecontroleerd. Vijftig mensen werden teruggestuurd.

Demissionair asielminister David van Weel (VVD) kondigde in november al aan dat de controles nog een half jaar langer zouden plaatsvinden.