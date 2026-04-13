Kabinet biedt excuses aan voor gedwongen afstaan kinderen

Vandaag, 17:59 - Update: 2 uur geleden

Het kabinet gaat excuses aanbieden aan vrouwen die in het verleden gedwongen hun kind moesten afstaan. Ook de kinderen die destijds zijn afgestaan, krijgen excuses van de overheid.

Dat schrijft staatssecretaris Claudia van Bruggen (Rechtsbescherming, D66) aan de Tweede Kamer. Vorige week sprak de Kamer al hun steun uit voor deze ouders en kinderen, te zien in bovenstaande reportage.

Duizenden vrouwen getroffen

Tussen 1956 en 1984 moesten ongeveer 15.000 ongehuwde moeders hun kind afstaan voor adoptie. Dat gebeurde vaak onder druk van familie of de kerk.

Volgens een onderzoekscommissie is er in die periode grote schade aangericht. Zowel de zogenoemde afstandsmoeders als hun kinderen hebben daar nog altijd gevolgen van.

"Er is sprake geweest van groot onrecht, met onnodig veel leed tot gevolg dat vaak tot op de dag van vandaag voelbaar is", schrijft Van Bruggen. De gebeurtenissen "hadden nooit mogen plaatsvinden".

De excuses moeten nog voor de zomer worden uitgesproken tijdens een bijeenkomst met betrokkenen. Volgens de staatssecretaris zijn excuses een eerste stap richting erkenning van het leed.

Komt er ook compensatie?

Hoe het kabinet verder herstel wil bieden, is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat excuses op zichzelf geen directe financiële gevolgen hebben. Over eventuele maatregelen wordt later meer bekendgemaakt.

Eerder bepaalde de rechter dat de Staat niet aansprakelijk is voor het leed van afstandsmoeders.

Belangenorganisaties vinden dat excuses alleen niet genoeg zijn. Zij pleiten voor concrete stappen, zoals de mogelijkheid om adopties terug te draaien of achternamen aan te passen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

