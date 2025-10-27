Onderzoek: Nederland telt 1 miljoen meer arbeidsmigranten dan gedacht

Er zijn ongeveer 1,7 miljoen arbeidsmigranten in Nederland. Dat is 1 miljoen meer dan gedacht, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Intelligence Group. De overheid dacht eerder dat er tussen de 220.000 tot 700.000 buitenlandse werknemers in ons land werkzaam waren.

Van de 1,7 miljoen buitenlandse werknemers zijn ongeveer 1 miljoen niet-Nederlandse werknemers geregistreerd in de polisadministratie van het UWV. Dat is een register waarin gegevens van werknemers in Nederland zijn opgeslagen. Daarnaast werken er zo’n 250.000 kennismigranten in ons land, 100.000 buitenlandse werknemers die via hun eigen werkgever hier aan de slag zijn, en nog eens 100.000 mensen zonder geldige papieren. Ook grensarbeiders, Oekraïners en internationale studenten werken in kleinere aantallen in Nederland.

"De discussie over arbeidsmigratie wordt gevoerd op basis van cijfers die de werkelijkheid systematisch onderschatten", zegt Geert-Jan Waasdorp, directeur arbeidsmarkt bij Intelligence Group. "Door registratiegaten, definitiebeperkingen en verouderde data hebben we slechts een klein deel in beeld van wat er werkelijk speelt op de Nederlandse arbeidsmarkt."

Achterdeur

Uit het onderzoek blijkt dat het Nederlandse registratiesysteem onbedoeld een soort ‘achterdeur’ naar de arbeidsmarkt heeft. Via de Registratie Niet-Ingezetenen, de RNI, kunnen mensen van buiten de EU zonder verblijfsvergunning toch een BSN krijgen. Daarmee kunnen ze een bankrekening openen en aan het werk gaan. Schattingen wijzen op meer dan 100.000 illegaal werkende niet-EU-burgers. De Arbeidsinspectie, de Vreemdelingenpolitie en het Expertisecentrum Mensenhandel trokken hierover eerder al samen aan de bel.

"Als we alle werkenden in Nederland zouden meetellen, hebben we geen 10 miljoen werkenden maar zeker 11 miljoen", zegt Waasdorp. Volgens hem kan de Nederlandse economie niet zonder arbeidsmigranten. "Van de distributiecentra in Brabant tot de kassen in het Westland, en van de bouwplaatsen tot de hotelkamers in Amsterdam. Overal draait de economie op arbeid van buiten Nederland."

Oproep

Het onderzoek roept bedrijven en politici op om in actie te komen. Bedrijven moeten zorgen voor een veilige en eerlijke werkplek, en beter controleren wie er voor hen werken. Zo kunnen ze problemen in de toekomst voorkomen. De politiek krijgt het advies om de makkelijke omweg via de RNI af te sluiten, strenger te controleren en iedereen die in Nederland werkt meteen te registreren.