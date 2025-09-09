Arbeidsinspectie: duizenden migranten maken misbruik van register

Duizenden migranten zonder verblijfsvergunning in Nederland maken volgens de Arbeidsinspectie misbruik van de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Door zich in te schrijven in de RNI krijgen zij een burgerservicenummer (BSN), dat volgens de inspectie fungeert als "een soort sleutel tot administratief Nederland".

Door het uitgeven van een BSN kan de indruk van burgerschap ontstaan en daarmee de schijn van legitimiteit, "terwijl de betrokkene in juridische zin geen burger is maar vreemdeling, die mogelijk onrechtmatig in Nederland verblijft én (nog) geen enkele relatie heeft met een overheidsorgaan". Een BSN is bijvoorbeeld nodig voor het openen van een bankrekening.

Kwetsbare positie

Met een bankrekening kunnen migranten aan het werk en worden zij opgenomen in de administratieve systemen van de overheid. "Het verrichten van illegale arbeid door deze arbeidsmigranten maakt hen kwetsbaar voor ernstige benadeling en arbeidsuitbuiting", zegt de inspectie. "Ook maakt de kwetsbare positie van illegale arbeidsmigranten hen mogelijk slachtoffer van mensensmokkel."

De inspectie geeft een aantal voorbeelden van manieren waarop misbruik wordt gemaakt van de RNI. Zo schrijven derdelanders zich in die met een toeristenvisum naar Nederland zijn gekomen. "Het rechtmatige verblijf van derdelanders eindigt echter zodra zij niet meer aan de voorwaarden van toegang voldoen. Dat is bijvoorbeeld het geval als zij gaan werken", legt de inspectie uit.

BSN's derdelanders

In maart nam de Tweede Kamer een motie aan om te onderzoeken hoe de RNI-inschrijving van arbeidsmigranten kan worden verbeterd en hoe misbruik kan worden tegengegaan. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mariëlle Paul laat dinsdag in een brief aan de Kamer weten dat wordt onderzocht of het verstrekken van BSN's aan derdelanders bij het RNI-loket kan worden stopgezet.

