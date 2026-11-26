De motie van partij DENK voor 10 miljoen euro extra voor steun aan Gaza, is met een meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. De motie wordt gesteund door regeringspartijen D66 en CDA en oppositiepartijen PRO, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie en Volt.

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Volgens Stephan van Baarle (DENK) krijgt de motie steun "op basis van gesprekken die we met fracties in dit huis hebben gevoerd". Hij verwees daarmee naar gesprekken tijdens het debat over het Belastingplan. DENK stemde uiteindelijk voor, maar gaf toen al te kennen er iets voor terug te krijgen.

Begin deze maand waren er nog 200.000 mensen bij een Rode Lijn protest in Den Haag, zoals is te zien in bovenstaande video.