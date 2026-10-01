OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Kabinet haalt geen kinderen meer uit Gaza voor medische behandeling

Kabinet haalt geen kinderen meer uit Gaza voor medische behandeling

Beleid

Vandaag, 14:10

Het kabinet haalt geen kinderen uit Gaza voor medische behandeling in Nederland. "Er is sprake van een beleidswijziging" in vergelijking met het vorige kabinet, zei minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) donderdag in de Kamer.

PRO, SP, Volt, ChristenUnie en DENK blijven aandringen op medische evacuaties van kinderen die in de regio niet kunnen worden geholpen. "Wij willen zoveel mogelijk kinderen, zo menselijk mogelijk helpen", reageerde de minister.

Andere keuze dan vorig kabinet

Toen het vorige kabinet demissionair was, stak het 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Ook werden vijf kinderen uit Gaza naar Nederland gehaald. Het minderheidskabinet is volgens de minister niet principieel tegen medische evacuatie. Ook in de coalitie is er geen blokkade, zei hij op een vraag van Suzanne Kröger (PRO).

"Wij halen geen kinderen naar Nederland. Ik vind het geen moeilijke keuze", aldus Sjoerdsma. Hij financiert een programma in Jordanië waardoor 250 kinderen uit Gaza kunnen worden geholpen. "Het zijn allemaal schrijnende gevallen."

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vorig jaar ging het er in de Kamer hard aan toe, toen verschillende oppositiepartijen de (oud-)coalitiepartijen verweten niets te geven om de zieke kinderen. In de onderstaande video loopt Geert Wilders zelfs weg na vragen van Stephan van Baarle (DENK):

Geert Wilders loopt weg tijdens debat, Stephan van Baarle stomverbaasd

Door ANP

Lees ook

Kamer stemt tegen kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische zorg
Gaza-conflict
Kamer stemt tegen kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische zorg
Twee kinderen uit Gaza deze week in Prinses Máxima Centrum behandeld tegen kanker
Gaza-conflict
Twee kinderen uit Gaza deze week in Prinses Máxima Centrum behandeld tegen kanker
Amsterdam wil zieke kinderen uit Gaza naar Nederland halen
Gaza-conflict
Amsterdam wil zieke kinderen uit Gaza naar Nederland halen
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.