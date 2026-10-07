Minister belooft dat verplichte warmtepomp betaalbaar wordt

In het kader van de energietransitie moeten Nederlandse huizen duurzamer worden. Daarom moet de gasgestookte cv-ketel langzamerhand worden vervangen door de duurzamere warmtepomp. Mensen mogen echter niet te diep in de buidel hoeven tasten voor zo'n warmtepomp, vindt woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan. Ze belooft dat de warmtepomp betaalbaar moet blijven.

Vooralsnog verloopt de vervanging van gasgestookte cv-ketels moeizaam, omdat te veel mensen niet afstappen van deze traditionele warmtebron. Warmtepompen zijn een stuk duurder dan cv-ketels en daarom op het eerste gezicht minder aantrekkelijk om te installeren.

Het idee om de relatief vervuilende cv-ketels te vervangen door duurzamere warmtepompen kwam al in 2022 ter sprake. Vervolgens schoof het kabinet-Schoof het plan op de lange baan. Maar in het huidige coalitieakkoord van D66, VVD en CDA komt het plan weer terug. De warmtepomp vermindert de CO2-uitstoot op de lange termijn en moet uiteindelijk ook de energierekening van burgers verlagen.

'Eenvoudig, betaalbaar en uitvoerbaar'

Volgens minister Boekholt-O'Sullivan wordt er alles aan gedaan om "ervoor te zorgen dat de overstap eenvoudig, betaalbaar en uitvoerbaar is voor mensen." De minister wijst daarbij op het feit dat er al subsidieregelingen bestaan die het verduurzamen van huizen aantrekkelijker moeten maken.

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Daarnaast wordt er, in overleg met de installatiebranche, gekeken naar het verlagen van de kosten voor het installeren van warmtepompen. Boekholt-O'Sullivan zegt verder dat deze warmtepompen 'slim' moeten worden, waardoor ze tijdens piekuren automatisch kunnen overschakelen op gas.

Uitzonderingen

Er gelden enkele uitzonderingen als het aankomt op het verplicht stellen van een warmtepomp. Appartementen, bepaalde monumenten en woningen die binnenkort op het warmtenet worden aangesloten, vallen in die categorie. In appartementen zou te weinig ruimte zijn voor de grote pompen en zouden ze te veel geluidsoverlast veroorzaken. Bij monumenten is er vaak een vergunning nodig om de pomp te installeren, wat het proces bemoeilijkt.

De minister zegt dat het beleid rond de overgang op warmtepompen vanaf 2029 echt moet worden aangescherpt.