Luchtalarm blijft tóch, Defensie betaalt mee aan nieuw netwerk

Het luchtalarm blijft bestaan. Er komt een nieuw sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Dat meldt justitieminister David van Weel (VVD) op X.

Het systeem dreigde te moeten verdwijnen per 2028, omdat er geen geld meer was voor een nieuw systeem. Een meerderheid van de Kamer wilde dat het luchtalarm bleef bestaan. Van Weel zegt nu dat het "belangrijk is dat de overheid op tijd en op meerdere manieren kan waarschuwen." Het luchtalarm blijft naast het NL-Alert bestaan als mogelijkheid om snel veel mensen te waarschuwen.

Afgelopen maand klonk er dus kritiek op de afschaffing van het luchtalarm, ook van de Nederlandse burgers zelf. Dit is te zien in de bovenstaande video.

Rampen en crises

Het huidige luchtalarm, ook wel het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS), is volgens de minister aan vervanging toe. Het kan maar één soort geluid maken en komt daarmee alleen bij sommige rampen en crises van pas. "Hierdoor wordt het op dit moment zelden als waarschuwingsmiddel ingezet." Bovendien is het voor een deel van de Nederlanders niet te horen.

In vredestijd is NL-Alert genoeg, aldus Van Weel. Maar als een ander land zich met zware middelen tegen Nederland richt, is het "kwetsbaar" om alleen dat systeem te hebben.

Kosten

Het nieuwe systeem kost eenmalig 100 miljoen euro en jaarlijks ongeveer 6 miljoen, meldt een justitiewoordvoerder aan het ANP. Waar dat geld precies vandaan komt, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van Defensie laat weten dat het niet ten koste gaat van investeringen in defensie.