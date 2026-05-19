Meeste Nederlanders zien verdwijnen luchtalarm niet zitten, ook Tweede Kamer tegen

Het verdwijnen van het luchtalarm zorgt voor veel twijfel en wantrouwen. Uit representatief onderzoek onder 2.139 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat een kleine meerderheid tegen het besluit is.

51 procent heeft weinig of geen begrip voor het verdwijnen van de sirenes. 47 procent begrijpt het besluit juist wel.

Politiek verzet groeit alweer

Minister David van Weel maakte maandag bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 definitief verdwijnt. Volgens de minister is het huidige systeem sterk verouderd en zou vervanging te duur worden. Het luchtalarm moet daarom plaatsmaken voor een alternatief systeem. Welk systeem dat precies wordt, is nog niet bekend. Van Weel gaf dinsdag aan dat het nieuwe systeem mogelijk al voor 2028 actief kan zijn.

Het besluit om afscheid te nemen van het luchtalarm ligt politiek onder vuur. De Telegraaf meldt dinsdag dat een meerderheid van de Tweede Kamer het luchtalarm juist wil behouden. Onder meer PVV, BBB, JA21, FVD, DENK, SP, Volt, SGP, ChristenUnie en 50PLUS zouden tegen afschaffing zijn. Volgens de krant gaat het om ruim 80 zetels.

Tegen De Telegraaf zeggen Kamerleden onder meer dat ouderen niet altijd een smartphone hebben of hun telefoon niet voortdurend aan hebben staan. Ook wijzen partijen op de oplopende NAVO-uitgaven. Volgens hen moet het geld voor het sirenesysteem daarbinnen gevonden kunnen worden.

Zorgen om netwerkuitval

De grootste zorg onder panelleden draait om storingen tijdens een echte crisis. Van de tegenstanders zegt 76 procent bang te zijn dat mobiele netwerken uitvallen bij een grote storing of noodsituatie.

Ook denkt 71 procent dat niet iedereen een smartphone heeft of een NL-Alert op tijd ziet. Daarnaast vindt 69 procent dat veiligheid niet afhankelijk mag zijn van geldgebrek, bijvoorbeeld als iemand geen geschikte telefoon heeft of het toestel uitstaat.

Die zorgen zijn niet helemaal ongegrond, maar liggen wel genuanceerder. NL-Alert werkt namelijk niet via sms of internet, maar via een techniek die 'cell broadcast' heet. Daardoor kan het systeem volgens de overheid ook functioneren als mobiele netwerken overbelast zijn.

Toch blijft er een kwetsbaarheid bestaan: mensen moeten wel een werkende mobiele telefoon bij zich hebben en bereik hebben via een zendmast. Ook mensen zonder smartphone of met oudere toestellen kunnen een melding missen.

Meer vertrouwen in sirenes dan in telefoon

Bij veel Nederlanders leeft ook simpelweg meer vertrouwen in het oude systeem. Bijna de helft van de tegenstanders (48 procent) vertrouwt sirenes meer dan meldingen op de telefoon.

42 procent twijfelt of NL-Alert wel genoeg mensen bereikt. Tegelijk meldt de overheid dat NL-Alert inmiddels een groot bereik heeft. Volgens cijfers rond de landelijke testberichten werd in 2025 ongeveer 93 procent van de Nederlanders bereikt.

Voor een deel speelt ook gevoel en herkenning mee. 34 procent zegt dat het luchtalarm gewoon bij Nederland hoort.