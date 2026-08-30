KNVB wil andere opzet wereldvoetbalbond én internationale top organiseren

De KNVB wil niet alleen een andere FIFA-voorzitter dan Gianni Infantino, maar pleit ook voor een andere opzet bij de wereldvoetbalbond. Daarvoor stelt de Nederlandse voetbalbond voor om een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam.

Dat meldt de KNVB zondag in een visie die is gedeeld met UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin.

De voorzitter van de FIFA staat onder druk. Eerder werd al gesproken over zijn vertrek, maar na een overleg in Marokko mocht hij toch aanblijven. Dat zie je in bovenstaande video.