Keijzer: statushouders meteen naar hotel in toegewezen gemeente

Het ministerie van Asiel en Migratie heeft het COA de opdracht gegeven om nareizigers eerst onder te brengen in een hotel in de gemeente waar ze uiteindelijk een woning moeten krijgen. Dat schrijft demissionair minister Mona Keijzer vrijdag in een brief aan de gemeenten.

Het gaat om mensen die naar Nederland komen om zich te voegen bij familieleden van wie de asielaanvraag is goedgekeurd, de zogeheten statushouders. Alle gemeenten moeten statushouders opvangen en aan een woning helpen. Elke statushouder wordt aan een gemeente gekoppeld. Zo moet er ruimte vrijkomen in asielzoekerscentra en kunnen mensen sneller beginnen met het opbouwen van een bestaan in de gemeente waar ze uiteindelijk terechtkomen.

In meerdere gemeenten zorgt de komst van statushouders voor onrust. In het Gelderse Groesbeek zijn bewoners woedend dat een leegstaande woning wordt toegewezen aan statushouders, terwijl jongeren en gezinnen uit het dorp al jarenlang op een huis wachten. Hoe zo daar op reageren zie je in de video hieronder:

Door het woningtekort verblijven zo’n 8.000 nareizigers nu in de opvang van het COA. Zij zitten vooral in en rond Zevenaar, waar het IND-aanmeldloket voor deze groep zich bevindt. Maar ook in asielzoekerscentra, vakantieparken en noodopvanglocaties elders in het land. Vaak dus niet in de gemeente waar ze uiteindelijk terechtkomen. Daar wil Keijzer verandering in brengen.

Leven opbouwen

Door de opvang in een hotel kunnen gezinnen alvast hun leven opstarten in de gemeente waar ze naartoe moeten. Ook kunnen gemeenten eerder beginnen met inburgering en het onderwijs voor de kinderen. Het ministerie zegt dat het COA hierover afspraken maakt met de betrokken gemeenten. De opvang in het hotel duurt maximaal zes maanden. Daarna is het de bedoeling dat de statushouders doorstromen naar een woning.

Nareizigers worden eerst geplaatst in gemeenten die achterlopen met het opnemen van het afgesproken aantal asielzoekers. Als daar geen hotel is, komen ze in een hotel in de buurt. Gemeenten krijgen uiterlijk 2 dagen van tevoren bericht over wie er geplaatst wordt. Ze kunnen financiële steun van het Rijk aanvragen als dat nodig is om de doorstroming naar een woning te regelen.

Noodzakelijk

Het COA erkent dat het moment van aankondiging voor gemeenten ongunstig is, gezien het kerstreces. Toch vindt de organisatie de maatregel noodzakelijk om de druk op de opvang te verlichten. "Tegelijkertijd voorzien we dat deze maatregel onze capaciteitsproblemen niet geheel gaat oplossen. Daar is veel meer voor nodig, zoals meer langjarige opvanglocaties", aldus een woordvoerder.