OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kamer stemt in met hijsen regenboogvlag aan Kamergebouw

Beleid

Vandaag, 06:15

Link gekopieerd

De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het coming-out day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw, op initiatief van PRO-Kamerlid Kati Piri.

Veel Kamerleden moesten donderdagavond laat nog terug naar Den Haag komen, omdat de hoofdelijke stemming diezelfde avond om 8 uur was aangevraagd door de SGP. JA21 was niet aanwezig bij de ingelaste stemming. Verder zat de Kamer zo goed als vol. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen.

Het wel of niet hijsen van de regenboogvlag doet niet alleen in de Kamer veel stof opwaaien. Ook in het Gelderse Oldebroek is het onderwerp het gesprek van de dag, nadat de gemeenteraad deze zomer besloot om als eerste gemeente het pridevlagbeleid niet meer uit te voeren. In de bovenstaande video vertellen mensen hoe zij ernaar kijken.

'Vlag is symbool van activisme'

De SGP stemde tegen. Diederik van Dijk vindt dat de vlag een symbool is van activisme, dat volgens hem niet past bij het gebouw van de volksvertegenwoordiging. "Daar hoort alleen onze nationale driekleur boven."

Ook Forum voor Democratie stemde tegen. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelde geen voorstander te zijn van het hijsen van de vlag. Toch stemt de partij voor, omdat hij steun wil uitspreken voor de lhbti-gemeenschap.

Door ANP

Lees ook

Kamerleden moeten laat terug naar Den Haag voor stemming over regenboogvlag
Beleid
Kamerleden moeten laat terug naar Den Haag voor stemming over regenboogvlag
Regenboogvlag weg in Oldebroek? Dan maar afdrukken in 20.000 kranten
Beleid
Regenboogvlag weg in Oldebroek? Dan maar afdrukken in 20.000 kranten
Aangifte tegen hooligans die regenboogvlag van ADO in de fik zetten
Crime
Aangifte tegen hooligans die regenboogvlag van ADO in de fik zetten
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.