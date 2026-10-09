Kamer stemt in met hijsen regenboogvlag aan Kamergebouw

De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het coming-out day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw, op initiatief van PRO-Kamerlid Kati Piri.

Veel Kamerleden moesten donderdagavond laat nog terug naar Den Haag komen, omdat de hoofdelijke stemming diezelfde avond om 8 uur was aangevraagd door de SGP. JA21 was niet aanwezig bij de ingelaste stemming. Verder zat de Kamer zo goed als vol. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen.

Het wel of niet hijsen van de regenboogvlag doet niet alleen in de Kamer veel stof opwaaien. Ook in het Gelderse Oldebroek is het onderwerp het gesprek van de dag, nadat de gemeenteraad deze zomer besloot om als eerste gemeente het pridevlagbeleid niet meer uit te voeren. In de bovenstaande video vertellen mensen hoe zij ernaar kijken.

'Vlag is symbool van activisme'

De SGP stemde tegen. Diederik van Dijk vindt dat de vlag een symbool is van activisme, dat volgens hem niet past bij het gebouw van de volksvertegenwoordiging. "Daar hoort alleen onze nationale driekleur boven."

Ook Forum voor Democratie stemde tegen. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelde geen voorstander te zijn van het hijsen van de vlag. Toch stemt de partij voor, omdat hij steun wil uitspreken voor de lhbti-gemeenschap.