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Kabinet overweegt vrouwen soms pepperspray te laten dragen

Kabinet overweegt vrouwen soms pepperspray te laten dragen

Beleid

Vandaag, 14:50

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Het kabinet denkt erover na om vrouwen in sommige gevallen toe te staan pepperspray bij zich te dragen. Het gaat bijvoorbeeld om vrouwen die last hebben van een stalker, een conflict hebben in hun relatie of mogelijk slachtoffer kunnen worden van eerwraak.

In Denemarken kunnen vrouwen in zulke situaties toestemming van de politie krijgen om pepperspray bij zich te hebben. Justitieminister David van Weel gaat onderzoeken of dat in Nederland ook mogelijk moet worden. Volgens de minister kan het vrouwen "een gevoel van veiligheid" geven als zij pepperspray bij zich mogen dragen. Wel zijn er volgens hem ook "significante risico's".

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De risico's zijn bijvoorbeeld dat een aanvaller de pepperspray kan afpakken en zelf kan gebruiken. Ook kan een vrouw zichzelf ermee uitschakelen, bijvoorbeeld door gebrek aan ervaring of door gebruik bij tegenwind. Verder wil de minister voorkomen dat burgers het middel tegen elkaar of tegen de politie gaan gebruiken.

'Maatregel lost niet alles op'

Van Weel wil in gesprek met "veiligheidspartners en experts in Denemarken en Nederland" om te onderzoeken of het toestaan van pepperspray in sommige gevallen bijdraagt aan de veiligheid van vrouwen. Hoewel deze maatregel volgens hem kan helpen, zal die niet alles oplossen. Van Weel noemt het zelfs "een verontrustende en onacceptabele ontwikkeling" dat vrouwen zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen veiligheid.

Volgens Van Weel ligt de oplossing dan ook in "een alomvattende aanpak", bijvoorbeeld door bewustwording, het tegengaan van genderongelijkheid en goede handhaving en bescherming. "De aanpak van dit probleem is niet de verantwoordelijkheid van (potentiële) slachtoffers, maar van de hele maatschappij", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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